Сорокин признан лучшим игроком "Рубина" в первой части сезона

Футбол 29 декабря 2018 18:18 Источник: ФК «Рубин» Автор: Спирин Дмитрий

Защитник «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона.

Таковы итоги опроса болельщиков.

Егор Сорокин – лучший игрок «Рубина» в первой части сезона 2018/19 по версии болельщиков!🔝 ⠀

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Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО «Казаньоргсинтез». pic.twitter.com/rDnJe1DAQZ — «Рубин» Казань (@fcrk) 29 декабря 2018 г.

В первой части сезона-2018/19 Сорокин принял участие в 16 официальных матчах за «Рубин». 23-летний футболист забил 4 гола, проведя на поле ровно 1000 минут.

Казанцы занимают шестую строчку турнирной таблицы РПЛ после 17 туров.