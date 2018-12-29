Сорокин признан лучшим игроком "Рубина" в первой части сезона

Защитник «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона.
Таковы итоги опроса болельщиков.
Егор Сорокин – лучший игрок «Рубина» в первой части сезона 2018/19 по версии болельщиков!🔝 ⠀— «Рубин» Казань (@fcrk) 29 декабря 2018 г.
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Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО «Казаньоргсинтез». pic.twitter.com/rDnJe1DAQZ
В первой части сезона-2018/19 Сорокин принял участие в 16 официальных матчах за «Рубин». 23-летний футболист забил 4 гола, проведя на поле ровно 1000 минут.
Казанцы занимают шестую строчку турнирной таблицы РПЛ после 17 туров.