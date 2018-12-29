Сорокин признан лучшим игроком "Рубина" в первой части сезона - Советский спорт
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Футбол29 декабря 2018 18:18Источник: ФК «Рубин»Автор: Спирин Дмитрий

Сорокин признан лучшим игроком "Рубина" в первой части сезона

Защитник «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона.

Таковы итоги опроса болельщиков.

В первой части сезона-2018/19 Сорокин принял участие в 16 официальных матчах за «Рубин». 23-летний футболист забил 4 гола, проведя на поле ровно 1000 минут.

Казанцы занимают шестую строчку турнирной таблицы РПЛ после 17 туров.

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