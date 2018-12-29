«Локомотив» прокомментировал слухи об изменениях в руководстве клуба - Советский спорт
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Футбол29 декабря 2018 18:37Источник: ФК «Локомотив»

«Локомотив» прокомментировал слухи об изменениях в руководстве клуба

«Локомотив» на официальном сайте сообщил, что в клубе сменился только генеральный директор и попросил не обращать внимания на сообщения СМИ о назначении тех или иных людей на другие должности.

«За исключением смены генерального директора, о чем было объявлено ранее, в футбольном клубе «Локомотив» других кадровых изменений не происходило.

Сообщения в средствах массовой информации о назначении тех или иных людей на определенные позиции в клубе – противоположны истине. Коллеги, просим вас воздержаться от использования неподтвержденной информации из анонимных источников. Актуальная и достоверная информация публикуется пресс-службой на официальном сайте клуба», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Напомним, в пятницу, 28 декабря, стало известно о том, что гендиректор «Локомотива» Илья Геркус покидает «Локомотив». Ранее сообщалось, что его место займет Василий Кикнадзе.

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