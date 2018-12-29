«Лацио» на своем поле не смог переиграть «Торино»

Футбол 29 декабря 2018 18:55 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Торино» (1:1) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии.

В составе римского клуба голом отметился Сергей Милинкович-Савич (62-я минута). У туринской команды отличился Андреа Белотти (45+3).

Добавим, что на 86-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник хозяев поля Адам Марушич, а на 90-й - с поля был удален полузащитник гостей Суалихо Мейте.

После этой игры «Лацио», набрав 32 очка, занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А. «Торино», имея в активе 27 баллов, располагается на девятом месте.

В следующем туре «Лацио» в гостях сыграет против «Наполи», а «Торино» на выезде встретится с «Ромой».