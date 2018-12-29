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Футбол29 декабря 2018 19:22Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Пике официально стал совладельцем ФК "Андорра"

Защитник «Барселоны» Жерар Пике стал совладельцем футбольного клуба «Андорра», который выступает в пятом по силе дивизионе испанского футбола.

Как сообщает официальная страница «Андорры» в сети Facebook, в минувшую субботу состоялась встреча членов клуба, на которой была одобрена сделка о продаже «Андорры» группе инвесторов. В составе новых владельцев клуба есть подконтрольная Пике компания Kosmos.

Новые хозяева обязуются погасить долг «Андорры», который составляет около 200 тысяч евро.

Ранее Kosmos также заключила соглашение с Международной теннисной федерацией (ITF), после чего были объявлены грядущие изменения в формате Кубка Дэвиса - старейшего и самого престижного командного турнира.

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