Криштиану Роналду: Мне нравится VAR, мы должны приветствовать все, что облегчает работу арбитров - Советский спорт
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Футбол29 декабря 2018 19:25Источник: Football Italia

Криштиану Роналду: Мне нравится VAR, мы должны приветствовать все, что облегчает работу арбитров

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги выступления команды в первой половине сезона чемпионата Италии.

- Команда играет очень хорошо, мы провели отличную первую половину сезона, но должны продолжать работать над тем, чтобы сохранить форму во второй части чемпионата.

Мне нравится VAR, потому что арбитрам иногда трудно принять правильное решение, а мы должны приветствовать все, что облегчает их работу, - передает слова Роналду Football Italia.

Напомним, что в домашнем матче 19-го тура серии А против «Сампдориеи» (2:1) Роналду оформил дубль, при этом второй гол «Сампдории» был отменен после просмотра арбитром видеоповтора.

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