Олег Романцев: Год был тяжелым, но у «Спартака» остались шансы на самые высокие места в чемпионате

Футбол 29 декабря 2018 19:40 Источник: ФК «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о выступлении красно-белых в этом году.

- Год был тяжелым, хорошо, что он закончился. У нас остались шансы на самые высокие места, на мой взгляд. И то, что такие изменения в клубе произошли, меня это обнадеживает. Я почему-то надеюсь на этот тренерский состав. Состав команды, на мой взгляд, хороший, ему по силам бороться за самые высокие места, чего я им и пожелаю.

- Что будет решающим фактором в оставшейся части чемпионата и розыгрыша Кубка?

- Все-таки мастерство и самоотдача - это всегда были самые важные факторы для достижения результата. Я надеюсь, что все-таки в команде будет, как мы любим говорить, семья. Что ребята объединятся вокруг тренера или вокруг друг друга. Но как только они будут одной командой, вместе с болельщиками, естественно, то они могут выиграть многое, - рассказал Романцев в интервью пресс-службе красно-белых, видеозапись которого опубликована на официальном сайте «Спартака».

Добавим, что после 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 28 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.