Олег Романцев: Зрелищный футбол долго ставится, на это нужно несколько месяцев

Футбол 29 декабря 2018 19:43 Источник: ФК «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил надежду на то, что команда под руководством Олега Кононова будет добиваться результата.

- Нынешний тренер «Спартака» Олег Георгиевич Кононов проповедует как раз тот футбол, в который играли вы сами, который вы прививали своим подопечным. Вас это обстоятельство радует? Верите ли вы в то, что ему удастся поставить этот футбол в нынешнем «Спартаке»?

- Время нужно, конечно. Потому что это, несмотря на то, что это очень зрелищный футбол, который я сам любил смотреть и пытался в него играть, он еще и долго ставится. Это нужно несколько месяцев.

Очень большая надежда на то, что удачно пройдут сборы, и мы увидим играющую команду. Да, конечно, физподготовку никто не отменял, но вот совместить физподготовку с уровнем мастерства ребят, которые играют и в пас, и в стенки-забегания, про которые начали немного забывать. Все же это очень грозной оружие, против него нет обороны. Думаю, что если эта игра получится, мы добьемся результата, - рассказал Романцев в интервью пресс-службе красно-белых, видеозапись которого опубликована на официальном сайте «Спартака».

Добавим, что после 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 28 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.