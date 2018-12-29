«Ливерпуль» - «Арсенал». Стартовые составы команд

Футбол 29 декабря 2018 19:47 Источник: «Советский спорт»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на матч 20-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Шакири, Фирмино, Мане.

Запасные: Миньоле, Клайн, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Старридж, Ориги.

«Арсенал»: Лено, Колашинац, Мустафи, Папастатопулос, Лихтштайнер, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Джака, Рэмси, Айуоби, Обамеянг.

Запасные: Чех, Косельни, Эль-Ненни, Гюэндузи, Уиллок, Сака, Ляказетт.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 29 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 20:30 по московскому времени.