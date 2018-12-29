Гол Кейна не спас «Тоттенхэм» от поражения в домашнем матче с «Вулверхэмптоном»

Футбол 29 декабря 2018 19:56 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Тоттенхэма» проиграли «Вулверхэмптону» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 1:3.

У хозяев поля единственный мяч в этой встрече забил Гарри Кейн (22-я минута). В составе гостей голами отличились Вийи Боли (72), Рауль Хименес (83) и Элдер Кошта (87).

После этой победы «Вулверхэмптон», набрав 29 очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», имея в активе 45 баллов, занимает второе место.

В следующем матче «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Кардифф Сити», а «Вулверхэмптон» на своем поле встретится с «Кристал Пэлас».