Гол Кейна не спас «Тоттенхэм» от поражения в домашнем матче с «Вулверхэмптоном» - Советский спорт
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Футбол29 декабря 2018 19:56Источник: «Советский спорт»

Гол Кейна не спас «Тоттенхэм» от поражения в домашнем матче с «Вулверхэмптоном»

Футболисты «Тоттенхэма» проиграли «Вулверхэмптону» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 1:3.

У хозяев поля единственный мяч в этой встрече забил Гарри Кейн (22-я минута). В составе гостей голами отличились Вийи Боли (72), Рауль Хименес (83) и Элдер Кошта (87).

После этой победы «Вулверхэмптон», набрав 29 очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», имея в активе 45 баллов, занимает второе место.

В следующем матче «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Кардифф Сити», а «Вулверхэмптон» на своем поле встретится с «Кристал Пэлас».

#апл#фк тоттенхэм#фк вулверхэмптон#кейн гарри
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