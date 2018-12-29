Сиссе продолжит возглавлять сборную Сенегала - Советский спорт
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Футбол29 декабря 2018 20:05Источник: AFPАвтор: Спирин Дмитрий

Сиссе продолжит возглавлять сборную Сенегала

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе продлил контракт с национальной федерацией футбола.

Новое соглашение 42-летнего специалиста рассчитано до 2021 года. Его месячная зарплата увеличена с 9 миллионов африканских франков (15 463 доллара США) до 15 миллионов (25 773 доллара).

Напомним, Сиссе работает с сенегальской сборной с 2015 года. Под его руководством команда пробилась на ЧМ-2018 в России и не сумела выйти из группы.

Перед тренером поставлена задача выиграть очередной Кубок Африки, который пройдет в следующем году.

#сиссе алиу#сборная сенегала по футболу
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