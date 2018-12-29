«Спартак» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника «Ростова» Гулиева

Футбол 29 декабря 2018 20:50 Источник: Sport Inside

Полузащитник Аяз Гулиева в ближайшее время перейдет из «Ростова» в «Спартак».

Как сообщает Sport inside, в самое ближайшее время «Спартак» объявит о переходе полузащитника Аяза Гулиева из «Ростова». Футболист уже согласовал с новым старым клубом условия личного контракта.

Отмечается, что трансфер Гулиева обойдется красно-белым в 60 миллионов рублей.

Напомним, что Гулиев перешел в «Ростов» в январе 2018 года на правах аренды. В июне ростовский клуб выкупил права на 22-летнего полузащитника. В текущем сезоне чемпионата России Гулиев записал на свой счет один гол и две результативные передачи в 14 встречах за «Ростов».