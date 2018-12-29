«Спартак» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника «Ростова» Гулиева

Полузащитник Аяз Гулиева в ближайшее время перейдет из «Ростова» в «Спартак».
Как сообщает Sport inside, в самое ближайшее время «Спартак» объявит о переходе полузащитника Аяза Гулиева из «Ростова». Футболист уже согласовал с новым старым клубом условия личного контракта.
Отмечается, что трансфер Гулиева обойдется красно-белым в 60 миллионов рублей.
Напомним, что Гулиев перешел в «Ростов» в январе 2018 года на правах аренды. В июне ростовский клуб выкупил права на 22-летнего полузащитника. В текущем сезоне чемпионата России Гулиев записал на свой счет один гол и две результативные передачи в 14 встречах за «Ростов».
В самое ближайшее время «Спартак» объявит о переходе полузащитника Аяза Гулиева из «Ростова». Футболист уже согласовал с новым старым клубом условия личного контракта. Напомним, что трансфер Гулиева обойдётся красно-белым в 60 миллионов рублей.— sport_inside (@sportinside2013) 29 декабря 2018 г.