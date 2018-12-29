Маурисио Почеттино: Мы набрали прекрасный ход, но поддерживать такой уровень сложно

Футбол 29 декабря 2018 21:35 Источник: BBC

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:3) в матче 20-го тура АПЛ.

- Мы не контролировали мяч во втором тайме. Мы ошиблись с тактикой: слишком часто использовали дальний пас и потеряли силы.

Было сложно вернуться в игру, когда они сравняли счет. Но это футбол. В последние несколько недель мы набрали прекрасный ход, но поддерживать такой уровень сложно.

Мы старались прибавить во втором тайме, но были слишком прямолинейны. Думаю, что мы расплачиваемся за потраченные усилия в предыдущих матчах. Мы не машины. Мы должны понимать, что не может выжать из себя больше в сложившейся ситуации, - приводит слова Почеттино BBC.

Добавим, что в следующем матче «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Кардифф Сити».