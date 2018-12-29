Дубль Милика помог «Наполи» одержать победу над «Болоньей» - Советский спорт
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Футбол29 декабря 2018 21:57Источник: «Советский спорт»

Дубль Милика помог «Наполи» одержать победу над «Болоньей»

Футболисты «Наполи» переиграли «Болонью» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.

В составе неаполитанской команды дублем отметился Аркадиуш Милик (15-я и 51-я минуты), еще один гол на свой счет записал Дриса Мертенса (88). У гостей отличились Федерико Сантандер (37) и Данило Ларанжера (80).

После этой победы «Наполи», набрав 44 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице серии А. «Болонья», имея в активе 13 баллов, занимает 18-е место.

В следующем туре «Наполи» дома сыграет против «Лацио», а «Болонья» на выезде сыграет против СПАЛа.

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