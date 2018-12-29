Хет-трик Фирмино помог «Ливерпулю» разгромить «Арсенал»

Футбол 29 декабря 2018 22:21 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Ливерпуля» одержали победу над «Арсеналом» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 5:1.

В составе мерсисайдцев хет-триком отметился Роберто Фирмино, еще по голу на свой счет записали Садьо Мане и Мохамед Салах. У лондонского клуба отличился Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

После этой победы «Ливерпуль» набрал 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», имея в активе 38 баллов, занимает пятое место в чемпионате.

В следующем туре «Ливерпуль» 3 января в гостях сыграет против «Манчестер Сити», а «Арсенал» 1 числа на своем поле примет «Фулхэм».

Чемпионат Англии

20-й тур

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 5:1 (4:1)

Голы: 0:1 – Мэйтленд-Найлз (11), 1:1 – Фирмино (14), 2:1 – Фирмино (16), 3:1 – Мане (32), 4:1 – Салах (45+2, пен.), 5:1 – Фирмино (65, пен.).

«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, Робертсон (Клайн, 83), Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум (Лаллана, 78), Фабиньо, Шакири, Мане (Хендерсон, 62), Фирмино, Салах.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Мустафи (Косьельни, 46), Колашинац (Гендузи, 80), Лихтштайнер, Джака, Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Торрейра, Ивоби, Обамеянг (Ляказетт, 71).

Предупреждения: Робертсон (26), Джака (33), Папастатопулос (90+2)