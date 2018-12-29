Унаи Эмери: Поражение «Ливерпулю» мы можем использовать, чтобы стать лучше

Футбол 29 декабря 2018 23:56 Источник: BBC

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги выездного матча 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:5).

- Мы хорошо начали игру, забили гол, но затем «Ливерпуль» превзошел нас в созданных моментах, решительности и мастерстве. Мы не смогли остановить этот момент.

Во втором тайме мы хотели понемногу навязать свою игру, чтобы забить хотя бы один мяч, но второй 11-метровый закончил матч. Плохой результат. Это поражение мы сможем использовать, чтобы стать лучше.

Мы знаем, что нам необходимо надежнее играть в обороне, чтобы стать лучше.

«Ливерпуль» достиг серьезного прогресса и является примером для нас. Мы должны добиться точно такого же, - цитирует Эмери BBC.