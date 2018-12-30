Гол Игуаина принес «Милану» волевую победу на СПАЛом - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 00:23Источник: «Советский спорт»

Гол Игуаина принес «Милану» волевую победу на СПАЛом

Футболисты «Милана» обыграли СПАЛ в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе гостей голом отметился Андреа Петанья (13-я минута). У хозяев поля отличились Самуэль Кастильехо (16) и Гонсало Игуаин (64).

Отметим, что на 89-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий «Милана» Сусо.

После этой победы «Милан» набрал 31 очко и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице серии А. СПАЛ, имея в активе 17 баллов, располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Милан» в гостях сыграет против «Дженоа», а СПАЛ на своем поле примет «Болонью».

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