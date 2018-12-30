Маурицио Сарри: «Челси» придется сыграть с очень опасной командой

Футбол 30 декабря 2018 00:49 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

- Это очень сложный матч, потому что в последних трех домашних играх они сумели не пропустить, также они очень опасны на контратаках. Нам придется сыграть с очень опасной командой, особенно с учетом того, что это будет выездной матч, - приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».

Добавим, что встреча состоится в воскресенье, 30 декабря, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и начнется в 15:00 по московскому времени.