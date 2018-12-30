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Футбол30 декабря 2018 01:46Источник: Football Italia

Гонсало Игуаин: Гаттузо меня всегда поддерживал, этот гол для него

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин прокомментировал победу команды в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (2:1).

- Это был очень важный гол и ключевые три очка после всего того, что мы потеряли ранее, но сейчас мы сможем отдохнуть с нашими семьями.

Естественно, что фанаты ожидают от меня большего. Я приехал в «Милан», поверив в этот проект, и хочу продолжать в том же ключе.

Гаттузо меня всегда поддерживал и прежде всего оставался честен. Этот гол для него, - передает слова Игуаина Football italia.

Напомним, что Игуаин в этой встрече забил гол, который в итоге стал победным для «Милана» и позволил команде прервать серию из четырех матчей без побед в серии А.

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