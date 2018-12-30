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Футбол30 декабря 2018 08:24Источник: Sky SportsАвтор: Спирин Дмитрий

Патрик Виейра: Дал Балотелли несколько выходных, чтобы он подумал о своем будущем

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра хочет, чтобы форвард Марио Балотелли решил, намерен ли оставаться в клубе.

«Я дал Марио несколько дополнительных выходных, чтобы он подумал о своем будущем и о том, что он хочет делать. У него действующий контракт с клубом, так что все возможно. Может быть, нам удастся договориться», — приводит слова Виейра Sky Sports.

Балотелли выступает за «Ниццу» с 2016 года. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 28-летний итальянец не забил ни одного гола в 10 матчах (9 - в основном составе).

«Ницца», набрав 26 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

#виейра патрик#балотелли марио#фк ницца#лига 1
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