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Футбол30 декабря 2018 10:15Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

Юрий Семин: Геркус хорошо знает PR, но руководить командой может только один человек

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о своих отношениях с бывшим президентом и генеральным директором клуба Ильей Геркусом.

- Что касается спортивной составляющей, считал и считаю по сей день: это прерогатива тренера. Мое хозяйство, к которому я не люблю никого подпускать очень близко. Возможно, поэтому с нами практически не было спортивного директора. Периодически мы встречались с президентом. Но в команду лишних людей я старался не пускать. Что значит лишних? Других людей, кроме тренерского состава. Это в моих правилах.

В отношении к футболу с Геркусом - разные. Но, наверное, это все-таки моя основная профессия - футбол. Во всех больших клубах заведено так: экономика за президентом, футбол за тренером. Хотите - удерживайте такого тренера, не хотите - увольте. Это прерогатива совета директоров и главы компании. Но руководить командой два-три-четыре человека не могут. Командой может руководить только один. Тогда будет успех.

Три главных плюса Геркуса? Хорошо знает PR. Хорошо работает с болельщиками. Интеллигентный человек. У него достаточно много плюсов, - цитирует Семина "Матч ТВ".

Напомним, Илья Геркус объявил о своем уходе с поста генерального директора железнодорожников. 29 декабря его сменил Василий Кикнадзе.

"Локомотив" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

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