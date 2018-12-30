Юрий Семин: Достучаться до некоторых игроков "Локомотива", чтобы они приняли мои требования, было не так просто - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 10:51Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

Юрий Семин: Достучаться до некоторых игроков "Локомотива", чтобы они приняли мои требования, было не так просто

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, как игроки команды привыкали к его требованиям.

- В «Локомотиве» много футболистов, которые поиграли в хороших командах, у разных тренеров. Достучаться до них, чтобы приняли мои требования, было не так просто.

К примеру, человек, потерявший мяч, тот же Фернандеш, должен за него бороться и возвращать назад. Естественно, в обороне такое норма, а вот игроки атаки, они не всегда эти требования выполняют. И еще. Если ошибся партнер, ты должен ему помочь, ни в коем случае не комментировать. Тут же вступить в единоборство и возвращать мяч. Это самое главное требование. Мы же не все время владеем мячом. Только «Барселона» владеет 70 процентов времени, наверное. Но даже она хочет очень быстро его вернуть при потерях. А мы играем на равных со всеми командами, и вопрос потери мяча обретает ключевую роль.

Ты должен быть свободным художником тогда, когда мяч у тебя в ногах. Пожалуйста, импровизируй, занимай любую позицию, принимай мяч в различных зонах, естественно, держи баланс ширины. Вот здесь ты свободен в решениях. Невозможно ведь говорить Миранчуку: «Ты тогда-то обязан отпасовать». Он лучше знает ситуацию на поле, и у него это от рождения есть. Как и у Фернандеша. Хотя от Фернандеша, кстати, я требовал немножко раньше расставаться с мячом. Все-таки моментами за счет своей великолепной обводки он заигрывался. Про остальное я уже сказал. При потере мяча все художники превращаются в чернорабочих, - цитирует Семина "Матч ТВ".

"Локомотив" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

29 декабря пост генерального директора клуба занял Василий Кикнадзе. В этой должности он сменил Илью Геркуса.

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