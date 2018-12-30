Маурицио Сарри – о первой половине сезона: Мы ошиблись в двух матчах, с «Вулверхэмптоном» и «Лестером»

Футбол 30 декабря 2018 14:33 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвел первые итоги работы в лондонском клубе.

- Мы ошиблись в двух матчах, с «Вулвз» и «Лестером». С «Лестером» только во втором тайме, потому что в первом мы играли хорошо. Я думаю, это был один из самых важных матчей в сезоне, особенно первый тайм. Мы не смогли справиться с трудностями.

Мы могли бы набрать на 3–4 очка больше в этих двух матчах. Я не хочу говорить о встрече с «Тоттенхэмом», потому что мы проиграли без вариантов. Но с другой стороны, было сложно, потому что у нас была необычная предсезонная подготовка.

У нас было три недели на работу, а потом мы начали играть каждые три дня, и с таким графиком сложно совершенствовать игроков или всю команду в целом. Сложно.



Сейчас надо играть, потому что нам необходимо выходить на поле каждые три дня, так что лучше думать о предстоящих матчах. В будущем еще будет время на размышления, а сейчас надо готовиться к встречам, концентрироваться на игре, - приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».

Напомним, что после 19 туров чемпионата Англии «Челси» с 40 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.