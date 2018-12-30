Хосеп Гвардиола: Мы не можем конкурировать с «Ливерпулем»

Футбол 30 декабря 2018 14:54 Источник: The Liverpool Echo

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал положение команды в турнирной таблице АПЛ после первой половины сезона.

- У нас пока все хорошо. В первой половине чемпионата мы набрали 44 очка. Если во второй получится взять столько же, у нас будет 88 очков. 88 очков – это чемпионство. Большинству команд, бравших титул АПЛ за последние 20 лет, понадобилось меньше. Мы действительно неплохо поработали.

Но, конечно, у нас есть результаты двух последних матчей – против «Кристал Пэлас» (2:3) и «Лестера» (1:2). У нас есть ощущение, что есть две команды, которые были лучше нас в прошлом месяце.

Что можно сказать, когда «Ливерпуль» не пропускает девять матчей и много забивает? Мы не можем конкурировать с этой командой в этом плане.

Но футбол непредсказуем. Можно проиграть два, три, четыре или пять матчей. Такое может случится. Мы можем проиграть «Саутгемптону», потом снова «Ливерпулю», а позже и в Кубке Англии, - передает слова Гвардиолы Liverpool Echo.

Напомним, что матч 20-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Сити» состоится 30 декабря и начнется в 17:15 по московскому времени.