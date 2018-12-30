Семин поздравил болельщиков «Локомотива» с наступающим Новым годом - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 14:57Источник: Instagram

Семин поздравил болельщиков «Локомотива» с наступающим Новым годом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.

«Дорогие наши болельщики, которых мы по праву считаем нашими верными друзьями!

Благодарен всем вам за искреннюю поддержку, за то, что вы делили с «Локомотивом» — футболистами и тренерами — не только радость побед, но и горечь поражений. За то, вы всегда были рядом с нами. Мы это чувствовали.

Пусть все наши неудачи останутся в прошлом году, а новый год принесет всем нам только радостные новости. В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов и свершений.

С наступающим все вас и ваших близких Новым 2019-м Годом! И до новых встреч!» - написал Семин в Instagram.

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Дорогие наши болельщики, которых мы по праву считаем нашими верными друзьями! Благодарен всем вам за искреннюю поддержку, за то, что вы делили с «Локомотивом» — футболистами и тренерами — не только радость побед, но и горечь поражений. За то, вы всегда были рядом с нами. Мы это чувствовали. Пусть все наши неудачи останутся в прошлом году, а новый год принесет всем нам только радостные новости. В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов и свершений. С наступающим все вас и ваших близких Новым 2019-м Годом! И до новых встреч!

Публикация от Юрий Семин (@seminup)

#Футбол-Россия#рпл#фк локомотив#семин юрий
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