Семин поздравил болельщиков «Локомотива» с наступающим Новым годом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.
«Дорогие наши болельщики, которых мы по праву считаем нашими верными друзьями!
Благодарен всем вам за искреннюю поддержку, за то, что вы делили с «Локомотивом» — футболистами и тренерами — не только радость побед, но и горечь поражений. За то, вы всегда были рядом с нами. Мы это чувствовали.
Пусть все наши неудачи останутся в прошлом году, а новый год принесет всем нам только радостные новости. В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов и свершений.
С наступающим все вас и ваших близких Новым 2019-м Годом! И до новых встреч!» - написал Семин в Instagram.
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Дорогие наши болельщики, которых мы по праву считаем нашими верными друзьями! Благодарен всем вам за искреннюю поддержку, за то, что вы делили с «Локомотивом» — футболистами и тренерами — не только радость побед, но и горечь поражений. За то, вы всегда были рядом с нами. Мы это чувствовали. Пусть все наши неудачи останутся в прошлом году, а новый год принесет всем нам только радостные новости. В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов и свершений. С наступающим все вас и ваших близких Новым 2019-м Годом! И до новых встреч!
Публикация от Юрий Семин (@seminup)