Уле-Гуннар Сульшер: Если руководство «Манчестер Юнайтед» решит меня оставить, мы договоримся

Футбол 30 декабря 2018 15:21

И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что готов продолжить работу с командой и после окончания сезона.

- Я буду работать в «Манчестер Юнайтед» следующие пять месяцев, а потом передам команду кому-то другому, когда они придут... Пока план такой, и это то, чем я занимаюсь на данный момент. Моя задача заключается в том, чтобы повлиять на игроков «Манчестер Юнайтед».

Безусловно, результат тоже имеет значение, но я должен быть уверен, что помогаю игрокам двигаться в правильном направлении. Возможно, через год или два я посмотрю на этот состав, который будет выигрывать очередной трофей, и смогу почувствовать себя частью этого.

Я амбициозен, но, как уже сказал руководству клуба и его владельцам, я здесь для того, чтобы выполнять свою работу. И если в мае примут решение пригласить кого-то другого - отлично, а если руководство решит оставить меня, уверен, мы договоримся, - передает слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, что Сульшер сменил на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. «Манкунианцы» выиграли два первых матча под руководством 45-летнего норвежца с общим счетом 8:2.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура чемпионата Англии сыграет против «Борнмута».