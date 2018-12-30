Зинченко поздравил болельщиков «Уфы» с наступающим Новым годом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол30 декабря 2018 15:26Источник: ФК «Уфа»

Зинченко поздравил болельщиков «Уфы» с наступающим Новым годом

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко записал новогоднее поздравление для болельщиков «Уфы».

«Дорогие уфимцы! Хочу поздравить вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам, всем вашим семьям, близким, друзьям и родным здоровья крепчайшего, успехов во всех начинаниях. Пусть все плохое останется в 2018-м году, а все хорошее исполнится в 2019-м. Я вас всех люблю, уважаю, помню, ценю и с радостью, как будет время, обязательно к вам прилечу. Всех обнял. Всем привет», — рассказал Зинченко.

#апл#рпл#фк манчестер сити#зинченко александр#фк уфа#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта