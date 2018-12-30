Зинченко поздравил болельщиков «Уфы» с наступающим Новым годом

Футбол 30 декабря 2018 15:26 Источник: ФК «Уфа»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко записал новогоднее поздравление для болельщиков «Уфы».

«Дорогие уфимцы! Хочу поздравить вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам, всем вашим семьям, близким, друзьям и родным здоровья крепчайшего, успехов во всех начинаниях. Пусть все плохое останется в 2018-м году, а все хорошее исполнится в 2019-м. Я вас всех люблю, уважаю, помню, ценю и с радостью, как будет время, обязательно к вам прилечу. Всех обнял. Всем привет», — рассказал Зинченко.