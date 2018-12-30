Зинченко поздравил болельщиков «Уфы» с наступающим Новым годом

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко записал новогоднее поздравление для болельщиков «Уфы».
«Дорогие уфимцы! Хочу поздравить вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам, всем вашим семьям, близким, друзьям и родным здоровья крепчайшего, успехов во всех начинаниях. Пусть все плохое останется в 2018-м году, а все хорошее исполнится в 2019-м. Я вас всех люблю, уважаю, помню, ценю и с радостью, как будет время, обязательно к вам прилечу. Всех обнял. Всем привет», — рассказал Зинченко.
Александр Зинченко: «Дорогие уфимцы, я вас всех уважаю, люблю и обязательно к вам приеду»!— ФК УФА (@UfaFc) 30 декабря 2018 г.
Экс-полузащитник ФК «Уфа», а ныне звезда «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравляет болельщиков нашей команды с Новым 2019 годом. pic.twitter.com/UAHkqPZk4R