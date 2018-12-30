«Барселона» опровергла информацию о достижении соглашения с Рабьо

Футбол 30 декабря 2018 16:47 Источник: ФК «Барселона»

Руководство «Барселоны» на официальном сайте опровергло информацию о подписании соглашения с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Адриеном Рабьо.

«Руководство «Барселоны» хотело бы прокомментировать информацию о подписании игрока из «ПСЖ», которая появилась в СМИ, и дать понять, что испанский клуб не нарушал никаких правил в этом отношении.

Контакты между представителями команды и «ПСЖ» был в августе текущего года и неделю назад. В обоих случаях «Барселона» связалась со спортивным директором «ПСЖ», чтобы продемонстрировать интерес к игроку.

«Барселона» всегда стремилась работать максимально прозрачно как с «ПСЖ», так и с любым другим клубом.

«Барселона» опровергает существование любого вида соглашения с Адриеном Рабьо», - говорится в сообщении пресс-службы каталонского клуба, которое опубликовано на официальном сайте испанской команды.

Ранее сообщалось, что Рабьо присоединится к каталонской команде по окончании текущего сезона на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу в 14 встречах.