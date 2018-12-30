Гол Н'Голо Канте принес победу «Челси» над «Кристал Пэлас» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол30 декабря 2018 16:53Источник: «Советский спорт»

Гол Н'Голо Канте принес победу «Челси» над «Кристал Пэлас»

Футболисты «Челси» переиграли «Кристал Пэлас» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 51-й минуте забил полузащитник «синих» Н'Голо Канте.

После этой победы «Челси», набрав 43 очка, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе 19 баллов, занимает 14-е место в чемпионате.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Саутгемптона», а «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Вулверхэмптоном».

#апл#фк челси#фк кристал пэлас
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта