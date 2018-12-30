Чайки продолжают клевать крышу «Газпром Арены» - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 17:40Источник: «Фонтанка»

Чайки продолжают клевать крышу «Газпром Арены»

Генеральный директор стадиона Владимир Литвинов рассказал, что птицы продолжают наносить урон «Газпром Арене».

- Как бы странно ни звучало то, о чем говорил Игорь Николаевич Албин, он на самом деле был прав. Проблема эта стала для нас неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу, - передает слова Литвинова «Фонтанка».

Напомним, что в декабре 2018 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признал, что вся история с бакланами, склевавшими пленку, была полностью выдуманной.

#рпл#Газпром арена#Футбол-Россия
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