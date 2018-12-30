Агент Габбьядини: ЦСКА готов предложить за Маноло пять миллионов евро? Вы, должно быть, шутите - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 18:07Источник: Чемпионат.com

Агент Габбьядини: ЦСКА готов предложить за Маноло пять миллионов евро? Вы, должно быть, шутите

Сильвио Пальяри, агент итальянского нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбьядини, прокомментировал информацию, что ЦСКА готов предложить за форварда 5 миллионов фунтов.

- ЦСКА готов предложить £5 млн за Маноло? Вы, должно быть, шутите! Его стоимость не меньше £15 млн. ЦСКА к нам не обращался, - передает слова Пальяри «Чемпионат».

Напомним, что ранее британская The Mirror сообщила, что российский клуб готов был предложить за итальянского нападающего 5,5 миллиона евро.

Напомним, что Габбьядини перешел в «Саутгемптон» из «Наполи» в январе 2017 года за 17 миллионов евро. На данный момент портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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