Агент Габбьядини: ЦСКА готов предложить за Маноло пять миллионов евро? Вы, должно быть, шутите

Футбол 30 декабря 2018 18:07 Источник: Чемпионат.com

Сильвио Пальяри, агент итальянского нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбьядини, прокомментировал информацию, что ЦСКА готов предложить за форварда 5 миллионов фунтов.

- ЦСКА готов предложить £5 млн за Маноло? Вы, должно быть, шутите! Его стоимость не меньше £15 млн. ЦСКА к нам не обращался, - передает слова Пальяри «Чемпионат».

Напомним, что ранее британская The Mirror сообщила, что российский клуб готов был предложить за итальянского нападающего 5,5 миллиона евро.

Напомним, что Габбьядини перешел в «Саутгемптон» из «Наполи» в январе 2017 года за 17 миллионов евро. На данный момент портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.