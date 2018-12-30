«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе место в АПЛ

Футбол 30 декабря 2018 19:10 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Давид Сильва (10-я минута), Серхио Агуэро (45+3) и еще один мяч в свои ворота забил полузащитник хозяев поля Джеймс Уорд-Праус (45), а единственный мяч в ворота «Сити» отправил Пьер-Эмиль Хейбьерг (37).

«Манчестер Сити» прервал серию из двух поражений в АПЛ и с 47 очками вернулся на второе место в турнирной таблице, а «Саутгемптон» расположился на 17-й строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 3 января примут «Ливерпуль», а «святые» днем ранее на выезде сыграют с «Челси».