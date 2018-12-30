Иско: Я никуда не собираюсь уходить из «Реала»

Футбол 30 декабря 2018 19:56 Источник: AS

Полузащитник «Реала» Иско опроверг информацию, что он может покинуть мадридский клуб.

- Я никуда не собираюсь уходить, я очень счастлив. Я хочу продолжать играть за «Реал», чтобы выигрывать новые титулы, - приводит слова Иско AS.

Ранее Onda Cero сообщала, что «Реал» готов предложить «Челси» обменять Азара на двух своих футболистов – Иско и Матео Ковачича. Также сообщалось, что хавбек мадридского клуба по окончании текущего сезона может перебраться в чемпионат Англии, где на игрока претендует «Манчестер Сити».