Иско: Я никуда не собираюсь уходить из «Реала» - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 19:56Источник: AS

Иско: Я никуда не собираюсь уходить из «Реала»

Полузащитник «Реала» Иско опроверг информацию, что он может покинуть мадридский клуб.

- Я никуда не собираюсь уходить, я очень счастлив. Я хочу продолжать играть за «Реал», чтобы выигрывать новые титулы, - приводит слова Иско AS.

Ранее Onda Cero сообщала, что «Реал» готов предложить «Челси» обменять Азара на двух своих футболистов – Иско и Матео Ковачича. Также сообщалось, что хавбек мадридского клуба по окончании текущего сезона может перебраться в чемпионат Англии, где на игрока претендует «Манчестер Сити».

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