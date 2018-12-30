Хосеп Гвардиола: Игра с «Ливерпулем» - это чуть больше, чем просто матч за три очка

Футбол 30 декабря 2018 20:35 Источник: BBC

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гостевую победу в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Саутгемтоном» (3:1).

- После двух поражений нам важно было победить в сегодняшнем матче, и игроки сделали то, что должны были сделать. Если команда набиарет 100 очков за сезон, а через год имеет в активе 45 баллов после первого круга – это не так плохо. Мы сейчас в хорошей форме, но нашим конкурентом является одна из сильнейших команды в Европе.

Будет ли Де Брюйне готов к следующему матчу с «Ливерпулем»? Посмотрим. Гюндоган будет готов, а ситуацию с Кевином узнаем в четверг. Конечно, встреча с «Ливерпулем» - это чуть больше, чем просто матч за три очка, потому что именно эта команда идет первой в турнирной таблице, - передает слова Гвардиолы BBC.

Добавим, что встреча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» состоится в ближайший четверг, 3 января, на стадионе «Этихад» и начнется в 23:00 по московском у времени.