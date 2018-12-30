Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Борнмут»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» переиграли «Борнмут» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Поль Погба, еще по голу на свой счет записали Маркус Рашфорд и Ромелу Лукаку. У проигравших отличился Натан Аке.
На 79-й минуте встречи с поля был удален защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи, получивший прямую красную карточку за грубый фол на нападающем гостей Райане Фрейзере.
Добавим, что «манкунианцы» одержали третью победу в трех матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера.
После этой победы «Манчестер Юнайтед», набрав 35 очков, располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут», имея в активе 26 баллов, занимает 12-е место.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ньюкасла», а «Борнмут» на своем поле примет «Уотфорд».
Чемпионат Англии
20-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 4:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Погба (5), 2:0 – Погба (33), 3:0 – Рэшфорд (45), 3:1 – Аке (45+2), 4:1 – Лукаку (72)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Погба, Матич, Лингард, Эррера (Перейра, 76), Марсьяль (Джонс, 82), Рэшфорд (Лукаку, 70)
«Борнмут»: Бегович, Аке (Мингз, 82), Дэниэлс, Рико, Кук, Серман, Айб, Станислас, Брукс (Муссе, 66), Кинг, Уилсон (Фрэйзер, 66)
Предупреждения: Янг (36), Эррера (51)
Удаление: Байи (79)