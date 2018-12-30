Маурицио Сарри: Контролировали ход матча с «Кристал Пэлас», но не сумели решить его судьбу досрочно - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 21:32Источник: ФК «Челси»

Маурицио Сарри: Контролировали ход матча с «Кристал Пэлас», но не сумели решить его судьбу досрочно

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвел итоги выездного матча 20-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:0).

- Мы очень хорошо играли на протяжении 85 минут. Мы полностью контролировали ход матча, но не сумели решить его судьбу досрочно. В условиях финального штурма в последние минуты нам тяжело защищаться в своей штрафной, поскольку мы не настолько физически мощная команда. Поэтому у нас могут возникать проблемы.

Во втором тайме мы действовали лучше. До перерыва мы все делали правильно, но слишком медленно. Во второй половине встречи мы на протяжении 40 минут хорошо перемещали мяч на более высоких скоростях.

Нам противостоял непростой соперник. Они очень опасны при коротких и длинных контратаках, поэтому нам необходимо было правильно располагаться на линии с мячом в оборонительной фазе, иначе это могло привести к проблемам, - приводит слова Сарри пресс-служба лондонской команды.

Добавим, что в следующем матче «Челси» на своем поле сыграет против «Саутгемптона».

#апл#фк челси#фк кристал пэлас#сарри маурицио
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