Поль Погба: Завершить год вот так - это было красиво. Мы возвращаемся

Футбол 30 декабря 2018 21:52 Источник: BBC

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал результат домашнего матча против «Борнмута» (4:1).

- Нам нужна была победа. Мы провели отличный матч. Мы возвращаемся, и нам предстоит еще длинный путь, но завершить год вот так - это было красиво.

Разница в игре под руководством Сульшера? Мы «Манчестер Юнайтед», нам необходимо быть на вершине лиги. Всего лишь реакция игроков, которые наслаждаются игрой. Это просто другой стиль игры, более атакующий. Он позволяет нам создавать больше опасных моментов у ворот соперника, именно так мы и хотим играть. Я всегда хочу большего, но я хочу играть для команды, просто играть, - передает слова Погба BBC.

Добавим, что «манкунианцы» одержали третью победу в трех матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 2 января в гостях сыграет против «Ньюкасла».