Хосеп Гвардиола: Зинченко был лучшим в матче с «Саутгемптоном» - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 00:40Источник: ФК «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола: Зинченко был лучшим в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – о победе над «Саутгемптоном» (3:1) в матче 20-го тура английской премьер-лиги.

– Это был хороший матч, особенно удачно для нас он сложился в первые 30 минут. 3:1 – отличный результат. Мы могли забить больше, но после двух поражений кряду для нас было важнее просто одержать победу.

Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Посмотрите, как он, будучи молодым футболистом, отреагировал на голевую неудачу. Он не спрятался, не зажался, а продолжил помогать партнерам по команде, – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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