Хосеп Гвардиола: «Ливерпуль» является лучшей командой в Европе и мире

Футбол 31 декабря 2018 06:40 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире. Мы знаем, что если потеряем очки, то все кончено. Гонка за титул будет завершена.

Вы должны принять это. Все, что мы можем сделать, это делать свою работу, играть свои матчи, после этого увидим, что получится», - приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» накануне обыграл «Саутгемптон» (3:1) и прервал серию из двух поражений в АПЛ и с 47 очками вернулся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 3 января примут «Ливерпуль».