Чичарито может стать игроком «Валенсии» в январе - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 08:56Источник: SuperdeporteАвтор: Сметанникова Дарья

Чичарито может стать игроком «Валенсии» в январе

Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес (Чичарито) в январское трансферно окно может стать игроком «Валенсии». Об этом сообщает Super Deporte.

«Валенсия» готова арендовать мексиканца, чтобы усилить атакующую линию команды. Сам Эрнандес готов вернуться в Испанию, где он ранее выступал за «Реал».

Для осуществления аренды «Валенсии» нужно договориться о досрочном прекращении аренды нападающего «Челси» Миши Батшуайи, так как клуб не сможет платить зарплату одновременно двум форвардам.

В нынешнем сезоне Чичарито провел за «Вест Хэм» 14 матчей в АПЛ и забил четыре мяча.

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