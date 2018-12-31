Гилерме, Джикия и братья Миранчуки поздравили болельщиков с Новым годом (видео)

Футбол 31 декабря 2018 11:19 Источник: РФС Автор: Сметанникова Дарья

Футболисты сборной России поздравили болельщиков с наступающим 2019 годом.

В видеообращении приняли участии вратарь Маринато Гилерме, защитник Георгий Джикия и полузащитники Алексей и Антон Миранчуки.

«Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего! Мы вас очень любим!», - говорится в сообщении в твиттере.