Гилерме, Джикия и братья Миранчуки поздравили болельщиков с Новым годом (видео)

Футболисты сборной России поздравили болельщиков с наступающим 2019 годом.
В видеообращении приняли участии вратарь Маринато Гилерме, защитник Георгий Джикия и полузащитники Алексей и Антон Миранчуки.
«Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего! Мы вас очень любим!», - говорится в сообщении в твиттере.
Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего!— Сборная России (@TeamRussia) 31 декабря 2018 г.
Мы вас очень любим! ❤️☃️🎄 pic.twitter.com/7bngwGumuV