Гилерме, Джикия и братья Миранчуки поздравили болельщиков с Новым годом (видео) - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 11:19Источник: РФСАвтор: Сметанникова Дарья

Гилерме, Джикия и братья Миранчуки поздравили болельщиков с Новым годом (видео)

Футболисты сборной России поздравили болельщиков с наступающим 2019 годом.

В видеообращении приняли участии вратарь Маринато Гилерме, защитник Георгий Джикия и полузащитники Алексей и Антон Миранчуки.

«Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего! Мы вас очень любим!», - говорится в сообщении в твиттере.

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