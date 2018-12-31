Тульский «Арсенал»: 2018 год оправдал многие наши ожидания, мечты и надежды. Но не все - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 11:49Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Автор: Сметанникова Дарья

Тульский «Арсенал»: 2018 год оправдал многие наши ожидания, мечты и надежды. Но не все

Тульский «Арсенал» подвел итоги уходящего года и наметил цели на 2019 год.

«Уходящий в историю год принёс нам немало позитивных эмоций. Он оправдал многие наши ожидания, мечты и надежды. Но в 2018-м сбылось не всё. Впереди — 2019-й.

Наш «Арсенал» играет в четвертьфинале Кубка страны, в матчах чемпионата зарекомендовал себя как яркая команда, способная победить любого соперника. Тульская футбольная атмосфера окрыляет красно-желтых игроков, раскрывая в них самые лучшие качества.

Желаем «Арсеналу» покорять футбольные арены страны, а всем нам желаем множество позитивных эмоций и терпения, когда что-то складывается не по задуманному сценарию. Желаем упорства в достижении цели, какое проявил в Туле Артем Дзюба; желаем искренности и честности, какие проявляет к болельщикам Михаил Левашов, а болельщики к нему; желаем с успехом обходить попадающиеся на пути препятствия, как на дриблинге проходит соперников Зелимхан Бакаев», - говорится в сообщении тульской команды.

После 17 туров РПЛ «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице.

#фк арсенал тула#рпл#Футбол-Россия
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