Семин поздравил болельщиков с Новым годом: Этот год показал, что «Локомотив» двигается вперед - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 11:54Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Семин поздравил болельщиков с Новым годом: Этот год показал, что «Локомотив» двигается вперед

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Дорогие наши болельщики, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Этот год был замечательным для нас, мы стали чемпионами. Этот год показал, что «Локомотив» есть, что «Локомотив» двигается вперед. И благодаря вашей поддержке мы достигли таких хороших результатов. Мы вас всех ждем в новом году на трибунах нашего замечательного стадиона. И когда будет холодно – надевайте варежки», - сказал Семин в видеообращении в инстаграме железнодорожников.

#семин юрий#фк локомотив#рпл#Футбол-Россия
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