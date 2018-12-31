Семин поздравил болельщиков с Новым годом: Этот год показал, что «Локомотив» двигается вперед

Футбол 31 декабря 2018 11:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Дорогие наши болельщики, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Этот год был замечательным для нас, мы стали чемпионами. Этот год показал, что «Локомотив» есть, что «Локомотив» двигается вперед. И благодаря вашей поддержке мы достигли таких хороших результатов. Мы вас всех ждем в новом году на трибунах нашего замечательного стадиона. И когда будет холодно – надевайте варежки», - сказал Семин в видеообращении в инстаграме железнодорожников.