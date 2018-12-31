Сергей Кирьяков: Даже средние по силе команды обыгрывают российские клубы, не испытывая каких-либо проблем

Футбол 31 декабря 2018 12:18 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Гичунцев Артур

Известный российский специалист Сергей Кирьяков высказался об игре отечественных клубов в Лиге Европы.

«Откровенно говоря, ничего не ждал от «Спартака» в последнем матче против «Вильярреала». Хотя всплеск эмоций с приходом Кононова возник: смена тренера сыграла свою положительную роль в чемпионате, где «Спартак» немного поправил турнирное положение. Однако международная арена, словно лакмусовая бумажка. Именно там проявляются все проблемы и неприятные моменты. Тем более что уровень чемпионата Испании выше нашего. Даже средние по силе команды обыгрывают российские клубы, не испытывая каких-либо серьёзных проблем.

Сейчас важен перерыв как «Зениту», так и «Краснодару». Команды наберутся сил и эмоций, а затем уже с новыми силами будут готовиться к матчам. Потенциал есть как у питерцев, так и у «быков». По крайней мере, в следующий раунд плей-офф можно проходить. Надо идти от игры к игре. Многое в дальнейшем будет зависеть от соперников, какие попадутся в случае выхода в 1/8 финала. Понятное дело, что прежде, чем встретиться с такими командами, как «Арсенал», надо пройти как можно дальше, вкатиться в сезон, набрать соответствующую форму. Тогда уже можно будет говорить о шансах на победу в Лиге Европы", – цитирует Кирьякова «Спорт уик-энд».