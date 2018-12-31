Джанлуиджи Буффон: Разговаривал с Манчини, я не нужен сборной Италии - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 12:31Источник: Corriere della SeraАвтор: Гичунцев Артур

Джанлуиджи Буффон: Разговаривал с Манчини, я не нужен сборной Италии

В 2006 году Буффон помог национальной команде выиграть чемпионат мира.

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон высказался о возможном возвращении в сборную Италии.

"Разговаривал с Манчини, я не нужен сборной. Роберто знает, как выйти на верный путь.

Я рад, что капитаном "Ювентуса" и сборной стал Кьеллини, он заслужил это, как человек и футболист", – цитирует Буффона Corriere della Sera.

Напомним, голкипер провел в составе национальной команды 176 матчей. В составе "Ювентуса" он играл с 2001 по 2018 год, а минувшим летом перебрался в "ПСЖ".

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