Юген Клопп: Мы все знаем о «Манчестер Сити», и сделаем все, чтобы добиться результата

Футбол 31 декабря 2018 13:07 Источник: ФК «Ливерпуль» Автор: Гичунцев Артур

Встреча 21-го тура АПЛ состоится 3 января.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообщался с клубной пресс-службой перед матчем с "Манчестер Сити".

"Мы не думаем об отрыве. Да, нам удалось набрать 54 очка и это невероятно. Все, что мы должны делать дальше – двигаться вперед. Сейчас важно восстановить силы, а затем начать подготовку к игре.

Честно говоря, мы знаем о "Манчестер Сити" все. Это фантастическая команда. Не думаю, что в мире есть хоть одна команда, которая едет на их стадион с мыслью: "Мы можем победить". Но мы сделаем все, чтобы добиться результата", – сказал немецкий специалист.

На данный момент "Ливерпуль" является лидером АПЛ, опережая "Сити" на 7 очков.