«Зенит» подвел итоги уходящего года

Футбол 31 декабря 2018 14:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице РПЛ.

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья! Минувший 2018-й навсегда войдёт в историю нашей страны как год проведения главного футбольного праздника – чемпионата мира по футболу. Болельщики со всей планеты увидели нашу страну и получили незабываемые эмоции от ярких матчей, современных стадионов и гостеприимства россиян. «Газпром Арена» стала самым посещаемым клубным стадионом чемпионата мира. Кроме того, домашняя арена «Зенита» в мае 2018-го приняла миллионного болельщика в сезоне, установив запредельный рекорд для всего российского футбола.

В общей сложности в 2018 году на «Газпром Арене» побывало более 1 миллиона 800 тысяч посетителей. Петербуржцы и гости города ходили на матчи «Зенита», игры чемпионата мира, поддерживали команду в фан-зоне «Смотри+ Арена», танцевали на концерте «Ленинграда» и смотрели хоккейную классику. По ходу сезона-2018/19 «Газпром Арена» вошла в топ-20 самых посещаемых стадионов мира.

В 2019 году футбольный клуб «Зенит» не остановится на достигнутом. Мы будем радовать, восхищать и удивлять лучших в мире болельщиков, дарить незабываемые эмоции и каждый раз доказывать, что мы стремимся к самым высоким целям и рекордам. Мы хотим пожелать счастья вам и вашим близким в Новом году! Желаем, чтобы 2019-й стал для вас самым лучшим и незабываемым годом! С праздником!», – говорится в заявлении клуба.