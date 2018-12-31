Н'Голо Канте: Получаю удовольствие от своей роли

Футбол 31 декабря 2018 15:54 Источник: ФК «Челси» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне французский футболист провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

Хавбек "Челси" Н'Голо Канте дал комментарий клубной пресс-службе после игры 20-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас". Напомним, полузащитник забил единственный гол в матче и принес победу своей команде.

«Кристал Пэлас» провел большой матч с точки зрения игры в обороне, но мы продолжали оказывать давление, держать мяч, и мы рады, что удалось забить во втором тайме. Было очень тяжело в концовке игры, но мы бились и добились победы.

Я получаю удовольствие от своей роли на поле, и иногда я стараюсь подключаться в атаку. Сегодня Давид отдал мне хорошую передачу, и я рад, что мне удалось забить левой ногой и принести что-то команде», – сказал Канте.