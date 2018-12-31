Геннадий Орлов: Кокорин и Мамаев будут сидеть, не любят у нас богатых людей

Футбол 31 декабря 2018 16:50 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Гичунцев Артур

Оба игрока арестованы за участие в избиении двух человек.

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о положении форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

«Кокорин быстро вошел в игру после долгой паузы – и как заиграл, два гола в двух матчах. А потом эта криминальная история. Подвел команду, негодяй.

Теперь его с Мамаевым скоро не выпустят – будут сидеть. А то, что они богаты, еще больше настаивает общественность против – не любят у нас богатых людей. Похожее отношение и к «Газпрому», – приводит слова Орлова «Спорт уик-энд».

Напомним, братья Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

21 декабря всем фигурантам дела следствие поменяло статью на более тяжкую – часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы было получено заключение о причинении легкого вреда здоровью потерпевшим.