Кроос стал главной целью «Интера»

Футбол 31 декабря 2018 18:23 Источник: AS Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает AS.

Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос может покинуть команду и стать игроком миланского "Интера".

Согласно источнику, итальянский клуб рассматривает вариант с приглашением немецкого футболиста летом 2019 года. Отмечается, что заполучить полузащитника будет непросто, поскольку сумма отступных в его соглашении составляет 300 млн евро.

В текущем сезоне 28-летний Кроос провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса. Его контракт с "Реалом" действует до 2022 года.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".