Болельщики «Спартака» выбрали лучший гол красно-белых в 2018 году (видео)

Футбол 31 декабря 2018 18:45 Источник: «Фратрия» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент команда Олега Кононова занимает 4-е место в таблице РПЛ.

Фанаты московского "Спартака" считают Лукаса Фернандо автором лучшего гола команды в 2018 году. Об этом сообщает Twitter "Фратрии".

Напомним, бразильский полузащитник отличился в дерби с московским ЦСКА, которое состоялось 23 сентября. За его гол отдали 46 процентов респондентов.