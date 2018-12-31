Болельщики «Спартака» выбрали лучший гол красно-белых в 2018 году (видео)

На данный момент команда Олега Кононова занимает 4-е место в таблице РПЛ.
Фанаты московского "Спартака" считают Лукаса Фернандо автором лучшего гола команды в 2018 году. Об этом сообщает Twitter "Фратрии".
Напомним, бразильский полузащитник отличился в дерби с московским ЦСКА, которое состоялось 23 сентября. За его гол отдали 46 процентов респондентов.
🔝⚽ Лукас Фернандо - автор самого красивого гола #Спартак'а в 2018 году!— Фратрия (@fratria) 31 декабря 2018 г.
По итогам народного голосования (46 процентов голосов) болельщики красно-белых выбрали гол бразильца в ворота заклятых 👊🏻 pic.twitter.com/JO30DqKdMj