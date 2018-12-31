Болельщики «Спартака» выбрали лучший гол красно-белых в 2018 году (видео) - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 18:45Источник: «Фратрия»Автор: Гичунцев Артур

Болельщики «Спартака» выбрали лучший гол красно-белых в 2018 году (видео)

На данный момент команда Олега Кононова занимает 4-е место в таблице РПЛ.

Фанаты московского "Спартака" считают Лукаса Фернандо автором лучшего гола команды в 2018 году. Об этом сообщает Twitter "Фратрии".

Напомним, бразильский полузащитник отличился в дерби с московским ЦСКА, которое состоялось 23 сентября. За его гол отдали 46 процентов респондентов.

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